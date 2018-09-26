Heykeli dikilmeli – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Heykeli dikilmeli

    Heykeli dikilmeli
    Yönetici , F.Bahçe maçıyla birlikte uzun bir aranın ardından sahalara dönen 'un performansına hayran kaldığını söyledi. Albayrak, 163 gün sonra siyah-beyazlı takımda görev alan tecrübeli futbolcu için "Oynadığı futbolla ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Atiba heykeli dikilecek adam" diye konuştu.
    1. 26.9.2018
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