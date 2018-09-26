Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ta maçı hazırlıkları

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı hazırlıkları

    , 'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü 'ta oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü 'ta oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    BJK 'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör , futbolcularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

    Güneş daha sonra, maçının bitiminde kırmızı kart gören ile bir müddet özel olarak görüştü.

    Antrenmana koşu ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra istasyon idmanı gerçekleştirdi. Üç grup halinde pas ve top kapma çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, ardından bire bir hücum, savunma ve şut idmanı yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.

    Diğer yandan, çalışmanın tamamlanmasının ardından teknik direktör Güneş'in, Domagoj Vida'ya özel olarak koşu çalışması yaptırması dikkati çekti.

    HUTCHİNSON VE ADRİANO İDMANA ÇIKMADI

    'ta ile Adriano Correia antrenmanda yer almadı.

    Adriano'nun tedavisine devam edildiği, yaklaşık 5 aylık aranın sonra maçıyla sahalara dönen Hutchinson'ın ise dinlendirildiği belirtildi.

    Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 26.9.2018 18:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ta maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN