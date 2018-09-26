Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.
Güneş daha sonra, Fenerbahçe maçının bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile bir müddet özel olarak görüştü.
Antrenmana koşu ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra istasyon idmanı gerçekleştirdi. Üç grup halinde pas ve top kapma çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, ardından bire bir hücum, savunma ve şut idmanı yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.
Diğer yandan, çalışmanın tamamlanmasının ardından teknik direktör Güneş'in, Domagoj Vida'ya özel olarak koşu çalışması yaptırması dikkati çekti.
HUTCHİNSON VE ADRİANO İDMANA ÇIKMADI
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson ile Adriano Correia antrenmanda yer almadı.
Adriano'nun tedavisine devam edildiği, yaklaşık 5 aylık aranın sonra Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen Hutchinson'ın ise dinlendirildiği belirtildi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 26.9.2018 18:55
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Şenol Güneş'ten Caner Erkin'e sert sözler: "Seninle görüşeceğiz!"
Toplam 8
Yorum
fanatik bjk yi karıştırma senaryoları.
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 2 ne guardiola nede morinho en iyi hoca net jurgen kloptur açık ve net mencester unıted yönetimi morinho ile derhal yolları ayırmalı
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Mourinho Pogba arasında soğuk rüzgarlar!
Toplam 4
Yorum
bjk 1903 1 mencester unıted patronunda akıl olsaydı alex ferguson sonrası napar ne eder yurgen klopü getirirlerdi liverpoll kapmadan
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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