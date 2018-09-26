Beşiktaş'ta flaş tepki: "Biz Ljajic'i niye aldık!" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ta flaş tepki: "Biz Ljajic'i niye aldık!"

    Beşiktaş'ta flaş tepki: "Biz Ljajic'i niye aldık!"

    Sezona kötü bir giriş yapan F.Bahçe’yi evinde yenmek için büyük bir fırsatın heba edildiğini düşünen siyah-beyazlı yöneticiler, Güneş’in Ljajic tercihini sorguluyor.

    'ta herkes bu defa 'den zaferle ayrılmayı bekliyordu. Kötü günler geçiren ve 'yi yıllar sonra yenmek için belki de en uygun zamandı. Üstelik Fenerbahçe Kadıköy'de son yılların en etkisiz derbi performanslarından birini sergiledi ama Beşiktaş bu fırsatı değerlendiremedi. Camiada 'in cesur davranmadığı gerekçesiyle galibiyetin kaçtığı görüşü hâkim. Tecrübeli çalıştırıcının büyük umutlarla edilen Adem Ljajic'in yerine savunması daha ağır basan 'u tercih etmesine büyük tepki var. Serie A'da büyük maçlara oynamaya alışkın olan Ljajic'in yedek bırakılmasına anlam veremeyen bazı yöneticilerin, "Derbide de ilk 11'de başlamayacaksa İtalya'dan 10 numara transfer etmenin ne anlamı var" şeklinde Başkan 'a dert yandığı öğrenildi.

    ORMAN DA KIZGIN
    Öte yandan geçen sezon büyük başarıların elde edildiği Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu deplasmanlarda dahi atak futbolu tercih eden Şenol Güneş'in, Kadıköy'de öncelikle savunmayı ön planda tutması da camiada tepkiye sebep oldu. Yöneticilerin de oyundan kopmuş olan son yılların en kötü Fenerbahçe'si önünde elde edilen 1 puana hiç sevinmedikleri öğrenildi. Kadıköy'deki 14 yıllık galibiyet hasretine son vermek için en uygun maçın değerlendirilemediğini düşünen Başkan Fikret Orman'ın da sonuçtan dolayı son derece üzgün ve kızgın olduğu gelen bilgiler arasında. Bu arada 1-1'lik beraberliğin ardından gelen tepkiler, teknik direktör Şenol Güneş'in de canını sıkmış durumda. Elinde Larin, Love ve gibi golcüler olmasına rağmen Güneş'in Babel'i santrfora çekmesi, yönetime bir mesaj olarak gösteriliyor. ()

    1. 26.9.2018 12:26
    2. Güncelleme: 26.9.2018 12:28
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