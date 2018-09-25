Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    - maçı 'da oynanacak

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçı <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da oynanacak

    'in 7'nci haftasında oynanacak olan - karşılaşması, 'ta oynanacak.

    Kulübü'nün 'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle 'de oynama talebinde bulunduğu - maçının 'da oynanacağı öğrenildi. Başkanı Erol Bedir'in, "'ın saha bakımı nedeniyle maçı 'de oynama talebini kabul ettik" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği 'ndan () siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın 'ta oynanacağı belirtildi.

    1. 25.9.2018 21:13
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