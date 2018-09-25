Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak
Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle Kayseri'de oynama talebinde bulunduğu Beşiktaş - Kayserispor maçının İstanbul'da oynanacağı öğrenildi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, "Fikret Orman'ın saha bakımı nedeniyle maçı Kayseri'de oynama talebini kabul ettik" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin TFF ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.
- 25.9.2018 21:13
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Trabzonspor'da Hosseini sevinci
Toplam 1
Yorum
maho bu maç da giderse ünal efendi halen orada duracak mı şayet durursa o zaman yönetimde bir sorun var demek
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 4
Yorum
bjk advers Butakımda senin ve Oğuzhan gibi futbola bir zerre kadar akıl katamayan futbolcular varken buraya kazanmaya gelmiştik laflarını daha çok duya
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Ersun Yanal İstanbul’da
Toplam 1
Yorum
FB 1907 NE ERSUNU GELSİN AYKUT A VERİN TAKIMI İSTEDİĞİ ÜÇ TRANSFERİ YAPIN SONRA İZLEYİN NELER OLUYOR
Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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