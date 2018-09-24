Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Ricardo Quaresma derbilerde kendisini gösteriyor. Kara Kartal'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye attığı son beş golün üçünde Quaresma'nın etkisi var. Portekizli futbolcu Beşiktaş'ın attığı 5 golün 2'sini atarken 1'de asist yaptı. Öte yandan Q7, bugün Beşiktaş formasıyla 200. maçına çıkıp 2. kez dalya yapacak.