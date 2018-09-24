Q7’den 2. dalya – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’den 2. dalya

    <a href="/index/q7?id=93f796f9-8771-471a-bec7-76148be9c7c3" class="" rel="tag">Q7</a>’den 2. dalya

    Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu derbilerde kendisini gösteriyor. 'ın 'de 'ye attığı son beş golün üçünde Quaresma'nın etkisi var.

    Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu derbilerde kendisini gösteriyor. 'ın 'de 'ye attığı son beş golün üçünde Quaresma'nın etkisi var. Portekizli futbolcu 'ın attığı 5 golün 2'sini atarken 1'de asist yaptı. Öte yandan , bugün formasıyla 200. maçına çıkıp 2. kez dalya yapacak.

    1. 24.9.2018
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