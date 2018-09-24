Beşiktaş'ın büyük silahı: Quaresma, Pepe ve Ryan Babel (QPR)
Beşiktaş’ın kozu üç yabancısı Quaresma, Pepe ve Ryan Babel...
Beşiktaş'ta gözler Quaresma ve Pepe ile birlikte takımın en çok gol atan oyuncusu Babel'de olacak. Ligde 3 gol atan Pepe ve Babel ile 4 asisti bulunan Quaresma, derbide de Şenol Güneş'in en etkili hücum silahları durumunda. Akhisar, Bursa ve Malatya'ya 3 gol atan Babel takımın gol yükünü sırtlıyor. Kartal, Babel'in bu sezon gol attığı lig maçlarında Malatya ve Akhisar'ı yenerken, Bursa sınavından da 1 puan çıkardı. Takımın diğer bir etkili ismi ise Pepe oldu. Akhisar, Antalya ve Malatya maçlarında gol atan Pepe, 6 puan kazandırdı. Pepe skora yaptığı katkı ile Güneş'in duran toplardaki silahlarından oldu. Gollerin hazırlanmasındaki en büyük katkı ise Quaresma'dan geldi. Portekizli, ligdeki 4 maçta 4 asist yaptı. Özellikle Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan Q7, Beşiktaş'ın geri dönüşüne katkı verdi.
- 24.9.2018
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 1
Yorum
tuncay72 ilk haftadan beri yanlislarimizi gördük düzelttik düzeltecez.gec bu ucuz hikayeleri yav.sen trabzonspora 4 beden kücük gelirsin unal
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Yusuf Kasımpaşa’da yok
Toplam 4
Yorum
Birol Aman çok lazımdı yusuf --oynatmayın ağır çekimde oynuyo zaten
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Criscito imzadan döndü
Toplam 1
Yorum
Bingo Bongo Evet, net olarak gorunuyor ki 3 cm ofsayt. Belli ki VAR'in basina GS'lileri doldurmuslar.
Beşiktaş'ın büyük silahı: Quaresma, Pepe ve Ryan Babel (QPR) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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