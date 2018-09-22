Kadıköy'de Pancu hazırlığı! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'de hazırlığı!

    <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de <a href="/index/pancu?id=6cc48b7c-0a19-4a0e-b2e0-0f1b6754ee60" class="" rel="tag">Pancu</a> hazırlığı!
    Beşiktaşlı taraftarlar, derbi için organizasyonu yapıyor. Sosyal medyada örgütlenen siyah-beyazlılar, maça 3 bin adet fotoğrafıyla gideceklerini bildirdiler. Pancu, ' Panteri' olarak anılıyor.
    1. 22.9.2018
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