Beşiktaş derbi için şut çalıştı – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    derbi için şut çalıştı

    Beşiktaş derbi için şut çalıştı
    , derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarpsborg ile oynanan karşılaşmada görev alan futbolcular dün sabahki antrenmanda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdiler. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Çalışmalar bugün devam edecek.
    1. 22.9.2018
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