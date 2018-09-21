Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk yarıdaki oyunu eleştirdi, 2. yarıda galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Güneş, "İlk yarı yavaş tempoyla, etkili atak sayısı azdı. Hücum ve savunmada onların istediği gibi davrandık. Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Düzeltmemiz lazım ama onun dışında galibiyeti hak ettik" dedi.



TÖRE'YE DESTEK LAZIM

Gökhan Töre'yi oyundan almasını değerlendiren tecrübeli hoca, "Gökhan istekliydi ama takımın oyun tarzı geride olmasına neden oldu. Ljajic ve Oğuzhan'ın da silik görünmesi nedeniyle cevap veremedik. O yüzden değiştirdik. Herkes iyiydi ama daha iyi olmak lazım özellikle Gökhan'ın bu konuda desteğe ihtiyacı var. Lens de, Larin de çalışkan. Roco iyiydi" diye konuştu.