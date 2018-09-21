Şenol Güneş defansa çattı!
“Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Düzeltmemiz lazım ama onun dışında hak ettiğimiz bir galibiyetti. Lens, Larin çalışkan, Roco da iyiydi.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında ilk yarıdaki oyunu eleştirdi, 2. yarıda galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Güneş, "İlk yarı yavaş tempoyla, etkili atak sayısı azdı. Hücum ve savunmada onların istediği gibi davrandık. Gol yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Düzeltmemiz lazım ama onun dışında galibiyeti hak ettik" dedi.
TÖRE'YE DESTEK LAZIM
Gökhan Töre'yi oyundan almasını değerlendiren tecrübeli hoca, "Gökhan istekliydi ama takımın oyun tarzı geride olmasına neden oldu. Ljajic ve Oğuzhan'ın da silik görünmesi nedeniyle cevap veremedik. O yüzden değiştirdik. Herkes iyiydi ama daha iyi olmak lazım özellikle Gökhan'ın bu konuda desteğe ihtiyacı var. Lens de, Larin de çalışkan. Roco iyiydi" diye konuştu.
- 21.9.2018
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Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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