Şenol Güneş defansa çattı! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    defansa çattı!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> defansa çattı!

    yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Düzeltmemiz lazım ama onun dışında hak ettiğimiz bir galibiyetti. , çalışkan, da iyiydi.”

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Sarpsborg karşısında ilk yarıdaki oyunu eleştirdi, 2. yarıda galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Güneş, "İlk yarı yavaş tempoyla, etkili atak sayısı azdı. Hücum ve savunmada onların istediği gibi davrandık. yemeden kurtaramıyoruz, basit goller yiyoruz. Düzeltmemiz lazım ama onun dışında galibiyeti hak ettik" dedi.

    TÖRE'YE DESTEK LAZIM
    'yi oyundan almasını değerlendiren tecrübeli hoca, "Gökhan istekliydi ama takımın oyun tarzı geride olmasına neden oldu. Ljajic ve Oğuzhan'ın da silik görünmesi nedeniyle cevap veremedik. O yüzden değiştirdik. Herkes iyiydi ama daha iyi olmak lazım özellikle Gökhan'ın bu konuda desteğe ihtiyacı var. de, de çalışkan. iyiydi" diye konuştu.

    1. 21.9.2018
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