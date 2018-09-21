UEFA Avrupa Ligi grup maçında Beşiktaş'ın Sarpsborg'u 3-1 yendiği maçta ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Vaodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımında ilk 11'lerinin piyasa değerleri arasındaki fark şaşırttı.