UEFA Avrupa Ligi grup maçında Beşiktaş'ın Sarpsborg'u 3-1 yendiği maçta ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Vaodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımında ilk 11'lerinin piyasa değerleri arasındaki fark şaşırttı.
- 21.9.2018 09:54
- Güncelleme: 21.9.2018 10:55
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 6
Yorum
Futbolsever Fener maçları şifreli yayinlansin .. işkenceden kurtulalım.
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 6
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
Beşiktaş ile Sarpsborg arasındaki şaşırtan fark! Pepe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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