Beşiktaş ile Sarpsborg arasındaki şaşırtan fark! Pepe...
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    ile Sarpsborg arasındaki şaşırtan fark! ...

    Beşiktaş ile Sarpsborg arasındaki şaşırtan fark! Pepe...

    UEFA Avrupa Ligi grup maçında Beşiktaş'ın Sarpsborg'u 3-1 yendiği maçta ilginç bir gerçek de ortaya çıktı. Vaodafone Park'ta oynanan mücadelede iki takımında ilk 11'lerinin piyasa değerleri arasındaki fark şaşırttı.

    1. 21.9.2018 09:54
    2. Güncelleme: 21.9.2018 10:55
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