Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, son olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçında ağları sarsmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 gole ulaşan Hollandalı, daha önce Vodafone Park'ta oynanan Lask Linz maçında takımının tek golünü atmıştı.

Süper Lig'de ise 5 maçta 3 gol atan Babel, Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmemişti.

Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu.