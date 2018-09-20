Ryan Babel Beşiktaş'ı sırtlıyor!
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ı sırtlıyor!

    Ryan Babel Beşiktaş'ı sırtlıyor!

    Beşiktaşlı 'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor

    Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı , siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, son olarak 'nde oynanan Sarpsborg maçında ağları sarsmayı başardı.

    Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 gole ulaşan Hollandalı, daha önce Vodafone Park'ta oynanan Lask Linz maçında takımının tek golünü atmıştı.

    'de ise 5 maçta 3 gol atan Babel, Akhisarspor, ve maçlarını boş geçmemişti.

    Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu.

    1. 20.9.2018 21:19
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