Ryan Babel Beşiktaş'ı sırtlıyor!
Beşiktaşlı Ryan Babel Süper Lig'de ve Avrupa'da takımını sırtlıyor
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, siyah-beyazlıları sırtlamaya devam ediyor. Sezona gol yollarında oldukça etkili başlayan Babel, son olarak Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçında ağları sarsmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 gole ulaşan Hollandalı, daha önce Vodafone Park'ta oynanan Lask Linz maçında takımının tek golünü atmıştı.
Süper Lig'de ise 5 maçta 3 gol atan Babel, Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarını boş geçmemişti.
Babel'in tüm gollerini ayakla atması dikkat çeken bir başka detay oldu.
- 20.9.2018 21:19
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 6
Yorum
Sümeyye bein spor haber kanalı şifresiz veriyor.
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Öğreneceğiniz çok şey var!
Toplam 4
Yorum
lazoğlu10 olcayin çıkması hata yusufun kalması hata yusufun 2 hafta yedek kalıp akıllanması lazim. akbaş yedeklerde bile olamaz
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in acı günü
Toplam 1
Yorum
hüseyin topalkara allah rahmet eylesin degerli ailesine baş saglıgı dilerim
Ryan Babel Beşiktaş'ı sırtlıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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