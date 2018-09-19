Sarpsborg İstanbul’da – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Sarpsborg İstanbul’da

    Sarpsborg İstanbul’da

    'ın yarın konuk edeceği Sarpsborg takımı dün geldi. Bazı Sarpsborg taraftarlarının da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi.

    'ın yarın konuk edeceği Sarpsborg takımı dün geldi. Bazı Sarpsborg taraftarlarının da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi. Rosenborg formasıyla karşısına çıkan Steffen Iversen'in sözlerinden sonra Sarpsborg kulübünün Arilf Ferger isimli bir yetkilisi kaskla poz vererek, "Beşiktaş maçına hazırım" mesajı verdi. Iversen, "Takım otobüsünden stada gidene kadar kafamızda çantalarla gitmiştik" sözlerini kullanmıştı.

    1. 19.9.2018
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