Sarpsborg İstanbul’da

Beşiktaş'ın yarın konuk edeceği Sarpsborg takımı dün geldi. Bazı Sarpsborg taraftarlarının da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi. Rosenborg formasıyla Beşiktaş karşısına çıkan Steffen Iversen'in sözlerinden sonra Sarpsborg kulübünün Arilf Ferger isimli bir yetkilisi kaskla poz vererek, "Beşiktaş maçına hazırım" mesajı verdi. Iversen, "Takım otobüsünden stada gidene kadar kafamızda çantalarla gitmiştik" sözlerini kullanmıştı.