Sarpsborg İstanbul’da
Beşiktaş'ın yarın konuk edeceği Sarpsborg takımı dün geldi. Bazı Sarpsborg taraftarlarının da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın yarın konuk edeceği Sarpsborg takımı dün geldi. Bazı Sarpsborg taraftarlarının da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi. Rosenborg formasıyla Beşiktaş karşısına çıkan Steffen Iversen'in sözlerinden sonra Sarpsborg kulübünün Arilf Ferger isimli bir yetkilisi kaskla poz vererek, "Beşiktaş maçına hazırım" mesajı verdi. Iversen, "Takım otobüsünden stada gidene kadar kafamızda çantalarla gitmiştik" sözlerini kullanmıştı.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Sarpsborg İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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