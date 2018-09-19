Quaresma'dan Portekiz itirafı!
Beşiktaş’ta kalmak istediğini ifade eden Ricardo Quaresma, Porto’yu her zaman seveceğini ancak Portekiz’de asla hak ettiği saygı ve değeri görmediğini söyledi
Ricardo Quaresma, ülkesinde yayınlanan 'Yüksek çözünürlük' isimli TV programında hayatındaki bilinmeyenleri anlattı. İlk olarak hayata bakışıyla ilgili konuşan Quaresma, "Doğam gereği şüpheci biriyim. İmajımın biraz kibirli olduğunu söylerler. Gerçekte durum böyle değildir. Bence aile çok önemli. Eşim ve üç çocuğum var. Bir de oynadığım kulüpler. Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp. Fakat, Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler" dedi. Quaresma, 2012'de Lizbon'un yakınlarındaki Chelas adlı bir yerleşim yerinde yaşadığı olayı unutamadığını belirterek, "Gaspa uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. Eğer, ters bir hareket yapsaydım bugün yaşamıyor olurdum. Ölümden döndüm" diye konuştu. Hayatında çok zorluklar yaşadığını belirten Quaresma, "Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, "Yaptıysa bu çingene yapmıştır" dediler. Bu tip sözler bana hep güç verirdi" yorumunu yaptı.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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