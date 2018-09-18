Negredo'dan veda mesajı!
Beşiktaş'tan ayrılan İspanyol forvet taraftara veda mesajı yayınladı
Beşiktaş'tan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, sosyal medya hesabından taraftara veda mesajı yayınladı. Negredo mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Hoşçakal demenin ve yeni bir maceraya başlamanın zamanı geldi. Ama öncesinde, kariyerimin bu bölümünde benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."
Negredo veda mesajını İngilizce ve İspanyolca yayınladı.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı;
"Alvaro Negredo'nun Sözleşmesi Sona Erdi
Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.
Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.
Beşiktaş JK"
FORMAYI GİYDİ
Negredo, yeni takımı Al Nasr'ın formasıyla poz verdi
- 18.9.2018 18:14
- Güncelleme: 18.9.2018 19:04
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Negredo'dan veda mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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