Beşiktaş'tan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, sosyal medya hesabından taraftara veda mesajı yayınladı. Negredo mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Hoşçakal demenin ve yeni bir maceraya başlamanın zamanı geldi. Ama öncesinde, kariyerimin bu bölümünde benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."

Negredo veda mesajını İngilizce ve İspanyolca yayınladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı;

"Alvaro Negredo'nun Sözleşmesi Sona Erdi

Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.



Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.



Beşiktaş JK"

FORMAYI GİYDİ

Negredo, yeni takımı Al Nasr'ın formasıyla poz verdi



