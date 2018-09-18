Negredo'dan veda mesajı! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'dan veda mesajı!

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'dan veda mesajı!

    'tan ayrılan İspanyol forvet taraftara veda mesajı yayınladı

    'tan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a transfer olan Alvaro , sosyal medya hesabından taraftara veda mesajı yayınladı. mesajında şu ifadelere yer verdi;

    "Hoşçakal demenin ve yeni bir maceraya başlamanın zamanı geldi. Ama öncesinde, kariyerimin bu bölümünde benim yanımda olan herkese çok teşekkür ederim."

    Negredo veda mesajını İngilizce ve İspanyolca yayınladı.

    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

    Kulübü de resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı;

    "Alvaro Negredo'nun Sözleşmesi Sona Erdi

    Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir.

    Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz.

    Beşiktaş JK"

    FORMAYI GİYDİ

    Negredo, yeni takımı Al Nasr'ın formasıyla poz verdi


    1. 18.9.2018 18:14
    2. Güncelleme: 18.9.2018 19:04
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