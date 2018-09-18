Siyah beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü karşılaşacağı Norveç'in Sarpsborg takımı tarifeli uçakla Türkiye'ye ulaştı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü konuk edeceği Norveç'in Sarpsborg takımı İstanbul'a geldi.
Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen takım kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle havalimanından ayrıldı.
Bazı Sarpsborg taraftarların da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi.
- 18.9.2018 17:40
- Güncelleme: 18.9.2018 17:46
- Fatih Terim: "Hayallerimiz var, neden olmasın"
- Abdurrahim Albayrak: "Ocak ayında muhakkak bir santrfor transferi yapacağız"
- Eren Derdiyok: “Bu şekilde devam edersek iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum”
- Evren Turhan: "Belhanda oyundan alınırsa avantajlı olur"
- Hıncal Uluç: "Quaresma ve Şenol Güneş birbirinden nefret ediyor"
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
-
Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.