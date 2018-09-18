Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü konuk edeceği Norveç'in Sarpsborg takımı İstanbul'a geldi.

Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen takım kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle havalimanından ayrıldı.

Bazı Sarpsborg taraftarların da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi.