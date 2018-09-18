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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ın rakibi 'da

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın rakibi <a href="/index/sarpsborg?id=152c92e8-395a-4073-bf33-e616b76f4ea6" class="" rel="tag">Sarpsborg</a> <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da

    Siyah beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü karşılaşacağı Norveç'in takımı tarifeli uçakla Türkiye'ye ulaştı

    'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü konuk edeceği Norveç'in takımı 'a geldi.

    Tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen takım kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle havalimanından ayrıldı.

    Bazı taraftarların da takımlarının maçını izlemek için aynı uçakla geldiği öğrenildi.

    1. 18.9.2018 17:40
    2. Güncelleme: 18.9.2018 17:46
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