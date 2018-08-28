Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker" – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem çöker"

    Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> çöker"

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün beIN Sports Haber'de Şansal Büyüka'ya birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya yenilgisinin ardından gergin olduğu gözlenen Başkan Orman, ilk olarak mevcut kadrodan ve futbolcuların durumundan bahsetti. Orman, "29 kişilik kadromuz var. Bunun da 23- 24'e inmesi lazım. Oyuncuya 'Git' diyorsun, gitmiyor. Talibin varsa getir, biz yardımcı olacağız diyoruz; ama gitmiyor. Sora da takımda kaldığının ikinci günü 'ben niye oynamıyorum' demeye başlıyor. Biz futbolcuları ağızları konuşsun diye değil, ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor. Beşiktaş surat yapma yeri değildir" diye konuştu.

    1. 28.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem çöker" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN