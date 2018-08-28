Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün beIN Sports Haber'de Şansal Büyüka'ya birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya yenilgisinin ardından gergin olduğu gözlenen Başkan Orman, ilk olarak mevcut kadrodan ve futbolcuların durumundan bahsetti. Orman, "29 kişilik kadromuz var. Bunun da 23- 24'e inmesi lazım. Oyuncuya 'Git' diyorsun, gitmiyor. Talibin varsa getir, biz yardımcı olacağız diyoruz; ama gitmiyor. Sora da takımda kaldığının ikinci günü 'ben niye oynamıyorum' demeye başlıyor. Biz futbolcuları ağızları konuşsun diye değil, ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor. Beşiktaş surat yapma yeri değildir" diye konuştu.