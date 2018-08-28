Orman'dan sert mesaj! "Ben çökersem Beşiktaş çöker"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün beIN Sports Haber'de Şansal Büyüka'ya birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya yenilgisinin ardından gergin olduğu gözlenen Başkan Orman, ilk olarak mevcut kadrodan ve futbolcuların durumundan bahsetti. Orman, "29 kişilik kadromuz var. Bunun da 23- 24'e inmesi lazım. Oyuncuya 'Git' diyorsun, gitmiyor. Talibin varsa getir, biz yardımcı olacağız diyoruz; ama gitmiyor. Sora da takımda kaldığının ikinci günü 'ben niye oynamıyorum' demeye başlıyor. Biz futbolcuları ağızları konuşsun diye değil, ayakları konuşsun diye alıyoruz. Oynamayan oyuncu dedikodu yapıyor. Beşiktaş surat yapma yeri değildir" diye konuştu.
- 28.8.2018
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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