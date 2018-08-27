Şenol Güneş'ten Halis Özkahya'ya sert tepki! "Rahatsız mısın? – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'ten 'ya sert tepki! "Rahatsız mısın?

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten <a href="/index/halis-ozkahya?id=50b98efb-638a-4fcd-b682-65d30e29151a" class="" rel="tag">Halis Özkahya</a>'ya sert tepki! "Rahatsız mısın?

    Beşiktaş Teknik Direktörü , mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

    "Sürpriz oldu, mucizeler oldu. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip, beklediğinden fazla golü atıp 3 puanı aldı. 3 tane gol yememiz mucizeydi. 2-0 öne geçmemiz gerekirken golü yedik. Net pozisyonu olmayan rakip gol attı.

    oynamak için de tempoyu düşürmemek gerekiyor. 10 defa oyun duruyor. Rakibi dinlendirmek için mi geldin buraya? Hakemin buna göz yumması gerekirdi. Hakem geçen sezon da maçında attığımız golü vermedi, penaltı pozisyonunda rakip lehine ters faul kararı verdi. Rahatsız mısın? Kaç kere yere yatıldı, görmüyor musun?

    .

    1. 27.8.2018 00:25
    2. Güncelleme: 27.8.2018 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten 'ya sert tepki! "Rahatsız mısın? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN