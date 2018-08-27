Şenol Güneş'ten Halis Özkahya'ya sert tepki! "Rahatsız mısın?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"Sürpriz oldu, mucizeler oldu. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Farklı kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip, beklediğinden fazla golü atıp 3 puanı aldı. 3 tane gol yememiz mucizeydi. 2-0 öne geçmemiz gerekirken golü yedik. Net pozisyonu olmayan rakip gol attı.
Futbol oynamak için de tempoyu düşürmemek gerekiyor. 10 defa oyun duruyor. Rakibi dinlendirmek için mi geldin buraya? Hakemin buna göz yumması gerekirdi. Hakem geçen sezon da Antalya maçında attığımız golü vermedi, penaltı pozisyonunda rakip lehine ters faul kararı verdi. Rahatsız mısın? Kaç kere yere yatıldı, görmüyor musun?
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- 27.8.2018 00:25
- Güncelleme: 27.8.2018 01:44
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Şenol Güneş'ten Halis Özkahya'ya sert tepki! "Rahatsız mısın? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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