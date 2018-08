Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oyun olarak rakibine büyük üstünlük kurmasına rağmen savunmada hatalar yapınca kaderine razı oldu. Konuk ekip ilk yarıyı Doukara (2) ve Yekta'nın golleri ile 3-1 önde kapattı. Beşiktaş'ın tek sayısı Negredo'dan geldi. 2. yarıda Pepe ile farkı indiren Kartal'ın sayısız hücum girişimi (2 topu direkten döndü) başka gol getirmeyince kaderine razı oldu.



45 MAÇ SONRA EVİNDE YENİLDİ

Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligde Vodafone Park'taki 12 maçlık galibiyet serisi son bulurken, evindeki 45 maçlık yenilmezlik serisi de bitti. Şenol Güneş'in öğrencileri bu periyotta 38 galibiyet, 7 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş ayrıca Antalyaspor'a karşı son 28 lig maçında 2'nci kez yenildi. Kırmızı-beyazlılar diğer galibiyeti 2-0'lık skorla 2013- 14 sezonunuda Antalya'da elde etmişti. Beşiktaş perşembe, UEFA Avrupa Ligi'nde Partizan ile rövanşa çıkacak.



FORVET PEPE!

Şenol Güneş ikinci yarıda Pepe'yi de ileri yolladı. Son bölümde forvet oynayan Portekizli, attığı golle skoru 2-3'e getirirken, 89'da bir kafa şutunda ise top yan direkten geri geldi. Pepe 3 maçta 2 gole ulaştı.



TOLGAY ÇOK SİNİRLENDİ

Şenol Güneş dün de ilk yarı bitmeden oyuncu değiştirdi. Kementi yiyen isim bu kez 36'da Tolgay Arslan oldu. Sinirlenen Tolgay yedek kulübesine uğramadan direkt soyunma odasına giderken tünele girerken formasını üzerinden çıkardı.



Q7'DEN 1 ASİST 1 DİREK

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Antalyaspor karşısında takımının hücumda en etkili ismiydi. Tecrübeli oyuncu, Pepe'nin attığı golün asistini yaparken, 14. dakikada yaptığı bir ortada ise Boffin'in uzaklaştırmak istediği top üst direkten döndü.



ŞENOL HOCADAN 4 DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile oynandıkları maçın kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Tolga Zengin'in sakatlığı nedeniyle kalede Utku Yuvakuran oynarken, Sırbistan'da ilk 11'de sahaya çıkan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Cyle Larin'in yerlerine Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Alvaro Negredo forma giydi. Sağ bekte Adriano görev yaptı.



NEGREDO BU KEZ KURTARAMADI

Kartal'ın tecrübeli golcüsü Alvaro Negredo, Antalyaspor'u da boş geçmedi. LASK Linz ve Erzurumspor maçlarında attığı gollerle takımını ateşleyen İspanyol Boğası dün de Beşiktaş 2-0 mağlupken sahneye çıkarak kafayla durumu 1-2'ye getirdi. Ancak Negredo'nun golü bu kez puan almaya yetmedi.



OĞUZHAN ISLIKLANDI

Sezona kötü başlayan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor karşısında da etkili olamadı. İlk onbirde sahaya çıkan oyuncu özellikle ilk yarıda yine çok top kaybı yaparken, 34. dakikada müsait durumda bir topu auta yollayınca ıslıklandı. Negredo tribünlere dönerek, 'yapmayın' uyarısında bulundu. Taraftarlar, Ozi'yi ayağına top geldiğinde ıslıklamaya devam etti.