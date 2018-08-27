Kartal avlandı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    avlandı

    Kartal avlandı

    Siyah-beyazlı takım, üstün oynadığı maçta savunmadaki hatalarının kurbanı oldu. Doukara (2) ve Yekta’nın gollerine ve ’nin yanıtı yetmedi

    'in 3. haftasında , sahasında konuk ettiği 'a 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oyun olarak rakibine büyük üstünlük kurmasına rağmen savunmada hatalar yapınca kaderine razı oldu. Konuk ekip ilk yarıyı Doukara (2) ve Yekta'nın golleri ile 3-1 önde kapattı. Beşiktaş'ın tek sayısı 'dan geldi. 2. yarıda ile farkı indiren 'ın sayısız hücum girişimi (2 topu direkten döndü) başka gol getirmeyince kaderine razı oldu.

    45 MAÇ SONRA EVİNDE YENİLDİ
    Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligde Vodafone Park'taki 12 maçlık galibiyet serisi son bulurken, evindeki 45 maçlık yenilmezlik serisi de bitti. 'in öğrencileri bu periyotta 38 galibiyet, 7 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş ayrıca Antalyaspor'a karşı son 28 lig maçında 2'nci kez yenildi. Kırmızı-beyazlılar diğer galibiyeti 2-0'lık skorla 2013- 14 sezonunuda Antalya'da elde etmişti. Beşiktaş perşembe, UEFA 'nde Partizan ile rövanşa çıkacak.

    FORVET PEPE!
    Şenol Güneş ikinci yarıda Pepe'yi de ileri yolladı. Son bölümde forvet oynayan Portekizli, attığı golle skoru 2-3'e getirirken, 89'da bir kafa şutunda ise top yan direkten geri geldi. Pepe 3 maçta 2 gole ulaştı.

    TOLGAY ÇOK SİNİRLENDİ
    Şenol Güneş dün de ilk yarı bitmeden oyuncu değiştirdi. Kementi yiyen isim bu kez 36'da oldu. Sinirlenen Tolgay yedek kulübesine uğramadan direkt soyunma odasına giderken tünele girerken formasını üzerinden çıkardı.

    Q7'DEN 1 ASİST 1 DİREK
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı , Antalyaspor karşısında takımının hücumda en etkili ismiydi. Tecrübeli oyuncu, Pepe'nin attığı golün asistini yaparken, 14. dakikada yaptığı bir ortada ise Boffin'in uzaklaştırmak istediği top üst direkten döndü.

    ŞENOL HOCADAN 4 DEĞİŞİKLİK
    Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile oynandıkları maçın kadrosunda 4 değişiklik yaptı. 'in sakatlığı nedeniyle kalede Utku Yuvakuran oynarken, Sırbistan'da ilk 11'de sahaya çıkan , ve Cyle Larin'in yerlerine , ve Alvaro Negredo forma giydi. Sağ bekte Adriano görev yaptı.

    NEGREDO BU KEZ KURTARAMADI
    Kartal'ın tecrübeli golcüsü Alvaro Negredo, Antalyaspor'u da boş geçmedi. LASK Linz ve Erzurumspor maçlarında attığı gollerle takımını ateşleyen İspanyol Boğası dün de Beşiktaş 2-0 mağlupken sahneye çıkarak kafayla durumu 1-2'ye getirdi. Ancak Negredo'nun golü bu kez puan almaya yetmedi.

    OĞUZHAN ISLIKLANDI
    Sezona kötü başlayan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor karşısında da etkili olamadı. İlk onbirde sahaya çıkan oyuncu özellikle ilk yarıda yine çok top kaybı yaparken, 34. dakikada müsait durumda bir topu auta yollayınca ıslıklandı. Negredo tribünlere dönerek, 'yapmayın' uyarısında bulundu. Taraftarlar, Ozi'yi ayağına top geldiğinde ıslıklamaya devam etti.

    1. 27.8.2018
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