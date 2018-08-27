Gökhan Gönül’den sağlıkçılara şok hareket – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’den sağlıkçılara şok hareket

    Gökhan Gönül’den sağlıkçılara şok hareket

    Beşiktaş- karşılaşmasının 64. dakikasında Bahadır’ın sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine , sağlıkçılara tepki gösterdi.

    Beşiktaş- mücadelesinin 64. dakikasında, Antalyaspor'dan Bahadır sakatlık geçirdi. Hakem , sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.

    Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır'ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır'ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine sert tepki gösterdi ve eliyle ittirerek hızlı hareket etmesini istedi. Gökhan'ın tepkisi sonrasında sağlıkçılar, Bahadır'ı oyun alanının dışına çıkardı.

    GÖKHAN GÖNÜL'DEN YANIT!
    1. 26.8.2018 23:25
    2. Güncelleme: 27.8.2018 02:17
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