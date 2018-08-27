Gökhan Gönül’den sağlıkçılara şok hareket
Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının 64. dakikasında Bahadır’ın sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine Gökhan Gönül, sağlıkçılara tepki gösterdi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır'ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır'ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine sert tepki gösterdi ve eliyle ittirerek hızlı hareket etmesini istedi. Gökhan'ın tepkisi sonrasında sağlıkçılar, Bahadır'ı oyun alanının dışına çıkardı.
GÖKHAN GÖNÜL'DEN YANIT!
- 26.8.2018 23:25
- Güncelleme: 27.8.2018 02:17
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Gökhan Gönül’den sağlıkçılara şok hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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