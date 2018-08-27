Doukara’nın golü tartışma yarattı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’nın golü tartışma yarattı

    Doukara’nın golü tartışma yarattı

    'un ile attığı ilk gole Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu.

    'un ile attığı ilk gole Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu. Hakan Özmert'in pasını verdiği sırada Doukara 'ofsayt' pozisyonundaydı. Ancak Adriano pozisyonu engellemek için hamle yapıp topa dokunduğu için golü verdi. 'VAR' da kararı onayladı. Kural şöyle: "Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu eğer topu bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa (rakip oyuncu tarafından yapılan bilerek kurtarma dışında), bu durum 'bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmek' olarak değerlendirilmez."

    1. 27.8.2018
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