Antalyaspor'un Doukara ile attığı ilk gole Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu. Hakan Özmert'in pasını verdiği sırada Doukara 'ofsayt' pozisyonundaydı. Ancak Adriano pozisyonu engellemek için hamle yapıp topa dokunduğu için Halis Özkahya golü verdi. 'VAR' da kararı onayladı. Kural şöyle: "Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu eğer topu bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa (rakip oyuncu tarafından yapılan bilerek kurtarma dışında), bu durum 'bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmek' olarak değerlendirilmez."