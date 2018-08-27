Doukara’nın golü tartışma yarattı
Antalyaspor'un Doukara ile attığı ilk gole Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu.
Antalyaspor'un Doukara ile attığı ilk gole Beşiktaşlı oyuncular ofsayt itirazında bulundu. Hakan Özmert'in pasını verdiği sırada Doukara 'ofsayt' pozisyonundaydı. Ancak Adriano pozisyonu engellemek için hamle yapıp topa dokunduğu için Halis Özkahya golü verdi. 'VAR' da kararı onayladı. Kural şöyle: "Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu eğer topu bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa (rakip oyuncu tarafından yapılan bilerek kurtarma dışında), bu durum 'bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmek' olarak değerlendirilmez."
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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