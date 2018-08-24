"Nacer Chadli’yi çok istiyorum" – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    "’yi çok istiyorum"

    "Nacer Chadli’yi çok istiyorum"
    'ın transfer gündemindeki için 'ten açıklama geldi. Yardımcı antrenör Jones, "Onun burada kalmasını her şeyden fazla istiyorum. Umarım oyun stilimiz onun burada kalmasına yardımcı olur" dedi.
    1. 24.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Nacer Chadli’yi çok istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN