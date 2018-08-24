"Nacer Chadli’yi çok istiyorum"
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Nacer Chadli için West Bromwich'ten açıklama geldi. Yardımcı antrenör Jones, "Onun burada kalmasını her şeyden fazla istiyorum. Umarım oyun stilimiz onun burada kalmasına yardımcı olur" dedi.
- 24.8.2018
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