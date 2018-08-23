Delph harekatı
Beşiktaş'ın, Mahchester City'nin orta saha oyuncusu Fabian Delph için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. Bleacher Report'tan Gianni Verschueren, siyahbeyazlıların Fabian Delph için yaptığı kiralama teklifinin Manchester City'ye ulaştığını söyledi. Delph için herhangi bir teklif beklemeyen teknik direktör Guardiola'nın, geçen sezon sol bekte kullandığı İngiliz milli oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Delph'in ayrılmak isteyeceği ama geçen sezon Şampiyonlar Liginde büyük işler başaran Beşiktaş'ın bu sezon aynı yerde olmamasının kafasını karıştırabileceği iddia edilirken, Guardiola'nın bu konudaki son kararı Delph'e bırakacağı belirtildi.
- 23.8.2018
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Şenol Güneş: "Bizim için zor bir maç olacak"
Toplam 3
Yorum
bjk illa sakatlık mı lazım. babel 19 maçtır el freni. yarın izleyin. önde caner ontane babel edermi etmezmi
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
Gsgs Gomis belhanda feghouli 3 lu sunden kurtulmamiz lazim bu sene satamazsak daha hic satamayiz bilesiniz
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Galatasaray Al Hilal'le anlaşmaya vardı! Gomis...
Toplam 6
Yorum
greenmile para futbolcuların zayıf yanı karakter ve bağlılık yok
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