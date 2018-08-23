Delph harekatı

Beşiktaş'ın, Mahchester City'nin orta saha oyuncusu Fabian Delph için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. Bleacher Report'tan Gianni Verschueren, siyahbeyazlıların Fabian Delph için yaptığı kiralama teklifinin Manchester City'ye ulaştığını söyledi. Delph için herhangi bir teklif beklemeyen teknik direktör Guardiola'nın, geçen sezon sol bekte kullandığı İngiliz milli oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Delph'in ayrılmak isteyeceği ama geçen sezon Şampiyonlar Liginde büyük işler başaran Beşiktaş'ın bu sezon aynı yerde olmamasının kafasını karıştırabileceği iddia edilirken, Guardiola'nın bu konudaki son kararı Delph'e bırakacağı belirtildi.