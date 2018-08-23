Delph harekatı – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Delph harekatı

    Delph harekatı

    'ın, Mahchester City'nin orta saha oyuncusu için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. Bleacher Report'tan Gianni Verschueren, siyahbeyazlıların için yaptığı kiralama teklifinin 'ye ulaştığını söyledi. Delph için herhangi bir teklif beklemeyen teknik direktör Guardiola'nın, geçen sezon sol bekte kullandığı İngiliz milli oyuncu için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Delph'in ayrılmak isteyeceği ama geçen sezon Şampiyonlar Liginde büyük işler başaran 'ın bu sezon aynı yerde olmamasının kafasını karıştırabileceği iddia edilirken, Guardiola'nın bu konudaki son kararı Delph'e bırakacağı belirtildi.

    1. 23.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Delph harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN