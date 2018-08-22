Para ödendi sorun kalmadı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Para ödendi sorun kalmadı

    Para ödendi sorun kalmadı

    , bayram öncesi futbolcu ve personele 6 milyon euro'luk ödeme yaptı.

    Ödemenin ikinci bölümü de bayram sonrası olacak. , yeni finansman kredisi sağlamak için de görüşmeler yapıyor. ardından 'a, 'da problem çıkartacak futbolcu alacağı da kalmadı.

    BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRELİM
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kurban Bayramı sebebiyle mesaj yayınladı. Orman; "Bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir. İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.
    1. 22.8.2018
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