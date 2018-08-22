Caner Erkin ‘baba’ oldu – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ‘baba’ oldu

    Caner Erkin ‘baba’ oldu

    Beşiktaşlı , ikinci kez baba oldu. Yıldız oyuncunun eşi , bir kız bebek dünyaya getirdi.

    Çift, 3.5 kg ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine ismini verdi. kulübü de çifti, " ve 'yı tebrik eder, Mihran Ela'ya uzun ve mutlu bir ömür dileriz" diyerek kutladı.
    1. 22.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin ‘baba’ oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN