İngiltere'de gündem Loris Karius – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'de gündem

    <a href="/index/ingiltere?id=51add1b3-3cca-48cb-9e73-84d52339f6f8" class="" rel="tag">İngiltere</a>'de gündem <a href="/index/loris-karius?id=5ec73ea5-8c6b-46b7-9fdf-1adfdfe8f307" class="" rel="tag">Loris Karius</a>

    'ın 'dan kadrosuna katmaya çok yaklaştığı , İngiliz basının da gündeminde. Beşiktaşlı 'in, Karius'un sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum, Ada'da en çok konuşulan konuların başında geliyor.

    Kaleci transferi konusunda 'un gözden çıkardığı 'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıran ve bu futbolcunun transferinde son aşamaya gelen , önümüzdeki günlerde bu futbolcuya imza attırmak istiyor. İngiliz basınında da en önemli gündem maddelerinden birisi olan , Ada medyasına göre de adım adım 'a geliyor. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı 'in Loris Karius'un sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum da, Ada'da en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Kaleci transferini bir an önce bitirmek için çabalayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu bölgenin transferini açıklamayı planlıyor. Kartal, maddi yönden açılmamak için, transferleri kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
    1. 21.8.2018 13:47
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