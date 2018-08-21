İngiltere'de gündem Loris Karius
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Loris Karius, İngiliz basının da gündeminde. Beşiktaşlı Ryan Babel'in, Karius'un sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum, Ada'da en çok konuşulan konuların başında geliyor.
- 21.8.2018 13:47
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Trabzonspor transferi açıkladı! 1 yıllık imza...
Toplam 7
Yorum
T.s61 Burasi söz verme yerimi ts basit takimmi zeki yavru ts formasıni giyecek adammi top toplattirın.
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Negredo Al Nassr ile anlaşma sağladı
Toplam 3
Yorum
karakartalll mustafa ve love dururken bu adamı gönderirlerse yazıklar olsun. adam tam açıldı satıyorlar. gelen adamdan 10 hafta bir şey beklemeyin. yazık
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