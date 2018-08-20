5’Li ROTASYON – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    5’Li ROTASYON

    5’Li ROTASYON

    Güneş, Linz 11'inde 5 değişiklik yaptı

    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş kadroda revizyona gitti. Tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'nde oynadıkları LASK Linz maçında görev alan Enzo Roco'nun yerine Domagoj Vida, yerine , yerine , yerine , Cyle Larin yerine ise Alvaro 'ya Erzurumspor karşısında ilk 11'de şans verdi. Kalede yine Tolga oynarken, , Adriano, , Babel ve Oğuzhan yerlerini korudu.
    1. 20.8.2018
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