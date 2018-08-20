5’Li ROTASYON
Güneş, Linz 11'inde 5 değişiklik yaptı
- 20.8.2018
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
arma şu arapları GS ye bela eden ne diyim sana
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Şenol Güneş: "36. dakikadan sonra işler değişti"
Toplam 1
Yorum
kartall şenol güneş negredo yerine burağı sayıklama.negredo kalsın daha iyi.love gitsin.bize lazım olan sağlam bir orta saha.umut ve larinle forvet
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Phillip Cocu açıkladı! Giuliano gidiyor...
Toplam 6
Yorum
ramad en azından az da olsa bişeyler kazandıracak..Ya diğerleri...
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