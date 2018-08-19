Çin'de Talisca fırtınası devam ediyor – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    'de fırtınası devam ediyor

    Çin'de Talisca fırtınası devam ediyor

    ’tan, Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye transfer olan , gollerine devam ediyor. Brezilyalı yıldız, bugün oynanan Tianjin Quanjian karşılaşmasında 2 gole imza attı.

    Halk Cumhuriyeti Süper Ligi'nde fırtınası esiyor. Geçtiğimiz sezon 'ta başarılı bir performans gösteren Brezilyalı yıldız, Guangzhou formasıyla da attığı gollerle sezona başarılı bir giriş yaptı. Bugün oynanan maçta Guangzhou, Tianjin'i 5-0'lık net bir skorla geçerken gollerin iki tanesi Talisca'dan geldi. Golcü futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 7 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
    1. 19.8.2018 18:19
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