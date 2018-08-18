Kendi etti kendi buldu! Vagner Love...
Beşiktaş, Vagner Love’u Brezilya takımı Santos’a bedavaya vermeyi kabul etti. Ancak oyuncu ve menajeri 600 bin Euro talep edince görüşmeler uzadı. Evraklar Brezilya’da transfer dönemi bittiği için yetiştirilemedi
İşte siyah-beyazlı kulübün cephesinden yaşananlar:
Brezilya'da transferin bitimine 3 saat kala Love menajeri Ferreira Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu bonservissiz vermeyi maaş listesinden düşürülmesi şartıyla kabul etti. Ferreira ise 300 bini kendisine 300 bini de Love olmak üzere 600 bin Euro talep etti. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman ve ekibi, "Oyuncu zaten 1 milyon 600 bin Euro maaş alıyor. 600 bin Euro verip göndermektense 1 milyon Euro da kendisine verir takımda tutarız" restini çekti. Görüşmeler sonucunda Beşiktaş şartlarını kabul ettirdi. Fakat Brezilya'da transfer dönemi sona erdiği için evrakları yetişmeyen Love, siyah-beyazlı takımda kaldı. (SABAH)
- 18.8.2018
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Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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