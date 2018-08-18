Kendi etti kendi buldu! Vagner Love... – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Kendi etti kendi buldu! ...

    Kendi etti kendi buldu! <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a>...

    , ’u takımı Santos’a bedavaya vermeyi kabul etti. Ancak oyuncu ve menajeri 600 bin Euro talep edince görüşmeler uzadı. Evraklar ’da dönemi bittiği için yetiştirilemedi

    Vagner Love, basınına yaptığı açıklamada, "Santos'a transferim Beşiktaş'ın beklenmeyen davranışları yüzünden olmadı" derken, menajeri de "Transfer bitmişti ama Beşiktaş başkanı korkakça bir yaklaşımda bulundu ve ortadan kayboldu" ifadelerini kullanmıştı. Ancak gerçeklerin hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı.

    İşte siyah-beyazlı kulübün cephesinden yaşananlar:

    'da transferin bitimine 3 saat kala Love menajeri Ferreira 'ın kapısını çaldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu bonservissiz vermeyi maaş listesinden düşürülmesi şartıyla kabul etti. Ferreira ise 300 bini kendisine 300 bini de Love olmak üzere 600 bin Euro talep etti. Bunun üzerine Başkan ve ekibi, "Oyuncu zaten 1 milyon 600 bin Euro maaş alıyor. 600 bin Euro verip göndermektense 1 milyon Euro da kendisine verir takımda tutarız" restini çekti. Görüşmeler sonucunda şartlarını kabul ettirdi. Fakat Brezilya'da transfer dönemi sona erdiği için evrakları yetişmeyen Love, siyah-beyazlı takımda kaldı. (SABAH)
    1. 18.8.2018
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