Yasak dinlemediler – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    dinlemediler

    <a href="/index/yasak?id=ce767166-dc4f-47f0-9db6-6666b81dba89" class="" rel="tag">Yasak</a> dinlemediler

    İki sezon önceki 'daki olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa'ya seyirci götürmeyen 'ın bu uygulaması, yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor.

    İki sezon önceki 'daki olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa'ya seyirci götürmeyen 'ın bu uygulaması, yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor. Geçen sezon Leipzig ve B.Münih maçlarında rakip tribünlerden aldıkları biletlerle bu yasağı delen Türk taraftarlar, Linz karşılaşmasında da aynı uygulamayı yaptı. ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 4 bin gurbetçi, tribünleri doldurdu. Bu arada stat içinde iki takım taraftarı arasında bir karışıklık yaşandı. Fazla büyümeyen olay sonrası, gurbetçi taraftarların yeri polis kontrolünde değiştirildi.

    1. 17.8.2018
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