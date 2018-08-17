İki sezon önceki Lyon'daki olaylar ve alınan ertelemeli men cezasından sonra Avrupa'ya seyirci götürmeyen Beşiktaş'ın bu uygulaması, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde pek geçerli olmuyor. Geçen sezon Leipzig ve B.Münih maçlarında rakip tribünlerden aldıkları biletlerle bu yasağı delen Türk taraftarlar, Linz karşılaşmasında da aynı uygulamayı yaptı. Avusturya ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 4 bin gurbetçi, tribünleri doldurdu. Bu arada stat içinde iki takım taraftarı arasında bir karışıklık yaşandı. Fazla büyümeyen olay sonrası, gurbetçi taraftarların yeri polis kontrolünde değiştirildi.