İşte matador! – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    İşte matador!

    İşte matador!

    ’tan gönderilmesi gündemde olan yıldız futbolcu, geceye damga vurdu. 90. dakikada sahneye çıkan İspanyol oyuncu, ’ı uçurdu

    Maliyeti nedeniyle 'ta gönderilecekler listesinde yer alan Alvaro Negredo, dün geceye damgasını vurdu. Siyah beyazlıların golcü ismi, 72'de
    Larin'in yerine girdiği karşılaşmanın yıldızı oldu. 90'da sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu, şık bir vuruşla Lask Linz ağlarını havalandırırken, 'ı da bir üst tura uçurdu. Son dakika golüyle 'ı zafere taşıyan matador, karşılaşmanın ardından da bir hayli mutluydu.

    ONDAN MUTLUSU YOK
    Soyunma odasında arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Negredo, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirtip, "Attığım gol de turu geçmemiz de çok önemliydi. Benim adıma sezonun devamı için motivasyonumuzu yüksek tutacak bir karşılaşmaydı. Karşılaşmanın hiçbir anında eleneceğimizi düşünmedim. Rakibimizi küçümsemek istemiyorum ama onlara göre daha kaliteli bir ekibiz ve turu geçmeyi biz hak ediyorduk. Sonuçta da bunu başardık."

    NE YAPTIN NEGREDO?
    Attığı golün ardından sevincini Beşiktaşlı taraftarların olduğu bölüme koşarak yaşayan Negredo, formasını da çıkardı. Beşiktaşlı diğer futbolcular, hakemin görmemesi için sarı kartı bulunan yıldız futbolcunun çevresinde çember oluşturdu. Ancak karşılaşmayı yöneten Dabanovic, Negredo'yu ikinci sarıdan kırmızıyla oyundan attı. Kartal'ın golcüsü, Partizan'a karşı play-off turu ilk maçında forma giyemeyecek.

    1. 17.8.2018
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