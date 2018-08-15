Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Willem II, Beşiktaş'tan Aras Özbiliz'i kiraladı.
Willem II Kulübü, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Aras'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile aralarındaki dokümantasyon işlemlerinin tamamlandığını ve transferin gerçekleştiğini duyurdu.
Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova'da oynadı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya transfer ettiği kanat oyuncusu Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in Şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.
- 15.8.2018 18:48
- Güncelleme: 15.8.2018 18:56
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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