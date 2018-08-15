Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , 'i kiraladı

    Willem II, Aras Özbiliz'i kiraladı

    (Eredivisie) ekibi , 'tan 'i kiraladı.

    Kulübü, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Aras'ın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda ile aralarındaki dokümantasyon işlemlerinin tamamlandığını ve transferin gerçekleştiğini duyurdu.

    Ajax altyapısından yetişen Ermeni milli futbolcu, sonrasında Kuban ve 'da oynadı. Beşiktaş, 2016'nın Ocak ayında Spartak Moskova'dan 1,3 milyon avroya ettiği kanat oyuncusu Aras'ı, sezon sonuna kadar Rayo Vallecano, 2018'in Şubat ayında ise Sheriff'e kiralamıştı.

    1. 15.8.2018 18:48
    2. Güncelleme: 15.8.2018 18:56
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