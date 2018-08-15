Töre: Sakat değilim! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Töre: Sakat değilim!

    Töre: Sakat değilim!
    Geçen sezonu neredeyse sakat bitiren Gökhan Töre taraftarların durumunu en çok merak ettiği isimlerin başında. Siyah-beyazlı futbolcu, bu nedenle bir taraftarla ilginç bir diyalog yaşadı. Töre, çalışma videosunu yayınladı. Taraftar "İyileş artık ya" yorumu yaptı. Gökhan ise "Kardeşim sakat değilim" cevabını verdi.

    1. 15.8.2018
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