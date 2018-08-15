Töre: Sakat değilim!

Geçen sezonu neredeyse sakat bitirentaraftarların durumunu en çok merak ettiği isimlerin başında. Siyah-beyazlı futbolcu, bu nedenle bir taraftarla ilginç bir diyalog yaşadı. Töre, çalışma videosunu yayınladı. Taraftar "İyileş artık ya" yorumu yaptı. Gökhan ise "Kardeşim sakat değilim" cevabını verdi.