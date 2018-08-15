Erzurum'da Beşiktaş maçı heyecanı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'da maçı heyecanı

    Erzurum'da Beşiktaş maçı heyecanı

    'de ile arasında 'da yapılacak maçın biletleri büyük ilgi görüyor.

    Ligin ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü ile arasında oynanacak müsabaka öncesi kente hareketlilik arttı.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünce dün satışa çıkarılan maç biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. üzerinden bilet alanların yanı sıra Passolig satış noktalarına gelen taraftarlar, bilet temin edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

    Yoğun talep dolayısıyla 100 liradan satışa sunulan VIP A tribün biletleri tükendi.

    Taraftarlar, Kapalı A-B, maraton, kale arkası ve misafir takım tribünlerinden bilet almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

    Kulüp yetkilileri, dün satışa sunulan biletlere ilginin yoğun olduğunu belirterek, biletlerin kısa sürede tükenmesini beklediklerini aktardı.


    1. 15.8.2018 19:20
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