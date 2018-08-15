Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş arasında Erzurum'da yapılacak maçın biletleri büyük ilgi görüyor.
Ligin ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka öncesi kente hareketlilik arttı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünce dün satışa çıkarılan maç biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İnternet üzerinden bilet alanların yanı sıra Passolig satış noktalarına gelen taraftarlar, bilet temin edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yoğun talep dolayısıyla 100 liradan satışa sunulan VIP A tribün biletleri tükendi.
Taraftarlar, Kapalı A-B, maraton, kale arkası ve misafir takım tribünlerinden bilet almak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
Kulüp yetkilileri, dün satışa sunulan biletlere ilginin yoğun olduğunu belirterek, biletlerin kısa sürede tükenmesini beklediklerini aktardı.
- 15.8.2018 19:20
-
Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
-
Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
-
Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Erzurum'da Beşiktaş maçı heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.