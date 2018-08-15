Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda LASK Linz ile deplasmanda oynayacağı maç için Avusturya yolculuğu başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş, LASK Linz maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Tolga, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Fatih, Vida, Pepe, Roco, Adriano, Caner, Medel, Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpay, Love, Negredo
Siyah-beyazlılar, saat 13.00'te özel uçakla Linz'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 20.00'de yapacak. Antrenman öncesi TSİ 19.30'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
- 15.8.2018 12:22
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Toplam 4
Yorum
ALEX10 BU NE KUYRUK ACISIDIR ARKADAŞ YILLAR OLDU HALA NEFRETİ BİTMEDİ. GARİBİM UĞRAŞIYOR SANKİ KENDİSİ ŞAMPY. LİGİNİ ALDI HAHAHAHAHAHHA
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 13
Yorum
varol Ben alkislanacak bir takim göremedim, hele kaleci bir felaket tek basina. Devam alkislamaya ama ne icin?
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Belhanda’ya bağlı
Toplam 3
Yorum
murat belhanda hemen gitmeli ben arfa gelmeli.
Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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