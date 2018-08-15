Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu açıklandı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ın Linz kadrosu açıklandı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz kadrosu açıklandı

    'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Linz ile deplasmanda oynayacağı maç için yolculuğu başladı.

    , Linz maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:


    Tolga, Utku, Ersin, , Fatih, Vida, , Roco, Adriano, Caner, , Necip, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Güven, Larin, Alpay, Love,
    Siyah-beyazlılar, saat 13.00'te özel uçakla Linz'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta 20.00'de yapacak. Antrenman öncesi 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

    1. 15.8.2018 12:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın Linz kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN