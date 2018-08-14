Guti’den U21 atağı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ’den U21 atağı

    <a href="/index/guti?id=a7f0911e-4576-455c-ba1a-c209f934086c" class="" rel="tag">Guti</a>’den U21 atağı

    'in yardımcılarından , altyapı maçlarını da ilgiyle takip ediyor.

    'in yardımcılarından , altyapı maçlarını da ilgiyle takip ediyor. İspanyol antrenör, U21 Takımı'nın 'nde Akhisarspor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. , U21 Takımı'nda forma giyen Alpay, Bülent, Berke, Uygar gibi isimleri dikkatle izledi. 'nin 'e altyapıdaki izlenimlerini aktardığı öğrenildi.

    1. 14.8.2018
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