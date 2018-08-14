Guti’den U21 atağı
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarından Guti, altyapı maçlarını da ilgiyle takip ediyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarından Guti, altyapı maçlarını da ilgiyle takip ediyor. İspanyol antrenör, Beşiktaş U21 Takımı'nın Nevzat Demir Tesisleri'nde Akhisarspor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. Guti, U21 Takımı'nda forma giyen Alpay, Bülent, Berke, Uygar gibi isimleri dikkatle izledi. Guti'nin teknik direktör Şenol Güneş'e altyapıdaki izlenimlerini aktardığı öğrenildi.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
Guti’den U21 atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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