Beşiktaş Şenol Güneş ile rekora hazırlanıyor!
Yeni sezonu Akhisar maçıyla açan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yeni bir rekor için gün saymaya başladı. Akhisar galibiyetiyle Vodafone Park'taki çıktığı lig maçlarında üst üste 12. kez kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki rekoruna çok yaklaştı.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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