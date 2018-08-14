Yeni sezonu Akhisar maçıyla açan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yeni bir rekor için gün saymaya başladı. Akhisar galibiyetiyle Vodafone Park'taki çıktığı lig maçlarında üst üste 12. kez kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki rekoruna çok yaklaştı.