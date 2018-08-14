Beşiktaş Şenol Güneş ile rekora hazırlanıyor! – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ile rekora hazırlanıyor!

    Beşiktaş Şenol Güneş ile rekora hazırlanıyor!

    Yeni sezonu Akhisar maçıyla açan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yeni bir rekor için gün saymaya başladı. Akhisar galibiyetiyle Vodafone Park'taki çıktığı lig maçlarında üst üste 12. kez kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki rekoruna çok yaklaştı.

    1. 14.8.2018
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