Şovun rengi siyah-beyaz – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Şovun rengi siyah-beyaz

    Şovun rengi siyah-beyaz

    taraftarları, sezonun ilk haftasında işbaşındaydı. 90 dakika susmayan siyahbeyazlılar, tezahüratlarıyla geceye damga vurdu

    VODAFONE Park'ta sezonun ilk maçına çıkan 'a destek büyüktü... Siyahbeyazlı taraftarlar, önceki sezonlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı. Stadı dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadı, tezahüratlarıyla geceye damga vurdu. Bu arada siyahbeyazlılar, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden 'ın tribün liderlerinden Serdar Keleş'i de unutmadı. Taraftarlar, karşılaşması öncesinde her tribüne Keleş'in fotoğrafları astı, "Seni asla unutmayacağız Yürekli Adam" yazdı.
    1. 13.8.2018
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