Şenol Güneş'ten sürpriz Vida kararı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'ndan geç dönen Domafoj Vida'yı Süper Lig'in ilk haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı kadrosuna almadı.
HIRVAT YILDIZ KADRODA YOK
Defans hattında Pepe'nin yanında Necip Uysal'a şans veren Güneş, Domagoj Vida'yı ise 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Yeni transfer Enzo Roco ise yedekler arasında yer aldı. Şenol Güneş'in Domagoj Vida'yı tatilden yeni geldiği ve takımla çok az çalışmaya çıktığı için 21 kişilik kadroya almadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı 11'i, Tolga, Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Özyakup, Tolgay, Babel, Lens, Larin'den oluşurken, yedeklerde Utku, Ersin, Fatih, Adriano, Roco, Dorukhan, Quaresma, Töre, Love, Negredo yer aldı.
- 12.8.2018 21:16
- Güncelleme: 13.8.2018 02:10
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
Toplam 1
Yorum
pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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Bursaspor'dan 2. 'Koç' paylaşımı!
Toplam 9
Yorum
myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu | ÖZET
Toplam 1
Yorum
fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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