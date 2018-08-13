Lucescu takipte – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Lucescu takipte

    Lucescu takipte
    A , dün gece Beşiktaş-Akhisarspor karşılaşmasını izleyenler arasındaydı. Yardımcısı ile birlikte Vodafone Park'taki yerini alan ay-yıldızlıların hocası, 90 dakikayı dikkatle takip etti. Tecrübeli hocanın maç sırasında Havutçu ile yaptığı konuşmalar ve aldığı notlar da dikkat çekti.
    1. 13.8.2018
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