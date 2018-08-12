Serdar Keleş unutulmadı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    unutulmadı

    <a href="/index/serdar-keles?id=b8c597d9-b6a6-4fab-83a1-f9622d32884b" class="" rel="tag">Serdar Keleş</a> unutulmadı

    Geçtiğimiz aylarda hayata gözlerini yuman ’ın tribün liderlerinden , maçında unutulmadı.

    tribününün emektar isimlerinden olan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden unutulmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşması öncesinde 'in anısına her tribünde, Keleş'in fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açtı. Pankartlarda "Seni asla unutmayacağız Yürekli Adam" ibaresi yer aldı.
    1. 12.8.2018 22:36
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