Şenol Güneş tünelden geriye geldi – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    tünelden geriye geldi

    Şenol Güneş tünelden geriye geldi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Akhisarspor maçının ardından taraftarların tezahüratları sonrasında soyunma odasından dönerek sahaya geldi ve tribünlere 3'lü çektirdi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Akhisarspor maçının ardından tribünlere 3'lü çektiren isim oldu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Şenol Güneş'e tezahüratlarda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kaleci Tolga'ya 'Tolga, hocayı sahaya getir' diye bağırdı ve sonrasında Kaptan Tolga Zengin, Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte sahaya geri döndü. Tribünlerin sevgi seline karşılık veren ve taraftarlara el sallayan tecrübeli teknik direktör, maç sonu 3'lüsünü çektirdikten sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
    1. 12.8.2018 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş tünelden geriye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN