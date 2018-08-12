Dolmabahçe'de Lens fırtınası! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Dolmabahçe'de Lens fırtınası!

    Dolmabahçe'de Lens fırtınası!

    ’ın Hollandalı yıldızı , Akhisarspor karşısında ortaya koyduğu ve yaptığı asistle tribünlerden alkış aldı.

    'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak gösterdiği kötü performans nedeniyle tribünlerin tepkisini çektiği Hollandalı futbolcu , bu sezon tam tersi bir görüntü çizdi ve Beşiktaş'ın en hazır ismi olarak öne çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynanan maçlarda gol ve asistleriyle öne çıkan Hollandalı futbolcu, lige de çok hızlı başladı.

    Akhisarspor karşısında oldukça hareketli olan Lens, özellikle rakip savunmaya kurduğu baskı ve istekli futboluyla dikkat çekti. 42. dakikada 'den aldığı pasla sağ kanattan bindiren Lens, Babel'in golünde yaptığı asistle de takımının farkı 2'ye çıkarmasında katkı sağladı.

    İkinci yarıda da takımının en çok koşan ismi olarak öne çıkan Lens, 79. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında yerini alkışlarla Adriano'ya bıraktı.

    Beşiktaş taraftarının geçen yıl birçok maçta tepki gösterdiği Lens'e verdiği büyük destek dikkatlerden kaçmadı. Lens de oyundan çıkarken tribünleri alkışladı.
    1. 12.8.2018 23:49
    2. Güncelleme: 13.8.2018 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dolmabahçe'de Lens fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN