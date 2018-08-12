Dolmabahçe'de Lens fırtınası!
Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Akhisarspor karşısında ortaya koyduğu futbol ve yaptığı asistle tribünlerden alkış aldı.
Akhisarspor karşısında oldukça hareketli olan Lens, özellikle rakip savunmaya kurduğu baskı ve istekli futboluyla dikkat çekti. 42. dakikada Gökhan Gönül'den aldığı pasla sağ kanattan bindiren Lens, Babel'in golünde yaptığı asistle de takımının farkı 2'ye çıkarmasında katkı sağladı.
İkinci yarıda da takımının en çok koşan ismi olarak öne çıkan Lens, 79. dakikada yaşadığı sakatlık sonrasında yerini alkışlarla Adriano'ya bıraktı.
Beşiktaş taraftarının geçen yıl birçok maçta tepki gösterdiği Lens'e verdiği büyük destek dikkatlerden kaçmadı. Lens de oyundan çıkarken tribünleri alkışladı.
- 12.8.2018 23:49
- Güncelleme: 13.8.2018 02:13
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Pepe: "Lige sağ ayakla başladık"
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pepe kardeş Bizde de önemli sağ ayak
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myking Şu seviyesizliğe bak şiddet unsuru resmen.anlaşılan Fb düşmanı ali ay fenerbahçeyle savaş istiyor. gücün yetmez bu büyük kulübe otur yerinde
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fakir Galatasaray maçı öncesi Özgür Yankaya ve Göztepeye gösterilen kırmızılar tesadüf değil mi ? Antep maçında gol atmak istemesi gibi
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