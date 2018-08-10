Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'ya ırkçılık cezasız kalmadı

    Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı

    Çin Futbol Federasyonu, eski Beşiktaşlı futbolcu 'ya ırkçı ifadeler kullanan 'ye 6 maç men cezası verdi

    Çin Süper Ligi takımlarından 'da forma giyen 'ya ırkçı ifadeler kullanan , 6 maç men cezası aldı.

    Çin Futbol Federasyonu, kariyerinde , ve formalarını da giyen 33 yaşındaki Senegalli futbolcuya ırkçı ifadeler kullandığı tespit edilen Changchun Yatai takımı futbolcusu Zhang Li'ye, "kaosa neden olduğu" gerekçesiyle altı maçtan men cezası verdi.

    Federasyon, 29 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 5 bin sterlin de para cezasına çarptırdı.

    Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede, rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.

    1. 10.8.2018 16:24
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