Demba Ba'ya ırkçılık cezasız kalmadı
Çin Futbol Federasyonu, eski Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba'ya ırkçı ifadeler kullanan Zhang Li'ye 6 maç men cezası verdi
Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai Shenhua'da forma giyen Demba Ba'ya ırkçı ifadeler kullanan Zhang Li, 6 maç men cezası aldı.
Çin Futbol Federasyonu, kariyerinde Chelsea, Beşiktaş ve Göztepe formalarını da giyen 33 yaşındaki Senegalli futbolcuya ırkçı ifadeler kullandığı tespit edilen Changchun Yatai takımı futbolcusu Zhang Li'ye, "kaosa neden olduğu" gerekçesiyle altı maçtan men cezası verdi.
Federasyon, 29 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 5 bin sterlin de para cezasına çarptırdı.
Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı ve 1-1 sona eren mücadelede, rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.
- 10.8.2018 16:24
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GARİP ARİF 50 Senedir çalışıyorum.çocukları okutmaktan boğazımızı geçindirmekten.EL ARABAMIZ bile olmadı.Biz garip gurabalara fakir fukaralara verseniz
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savaş Ne oldu 1-0.Sağbek, solbek,kaleci,oğuzhan,LensLarinHiç iyi değillerdi.Adamların bir iki net pozisyonu gol olsaydı vah.Şenol hocam dikkat.
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