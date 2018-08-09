Negredo yönetimi kızdırdı – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    yönetimi kızdırdı

    Negredo yönetimi kızdırdı

    'ya talip olan geri adım attı.

    'ya talip olan geri adım attı. 'ya yükselen Madrid ekibi ilk etapta Matador'un yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon euro olduğunu öğrenince, "Biz o paraya La Liga'ya çıktık" diyerek geri adım attı. İspanyollar 1 milyon euro ödeyebileceğini belirtince; yönetimi de Negredo'ya, "1 milyon euro da biz verelim, git" dedi. Negredo'nun "Peki almam gereken 2.3 milyon euro ne olacak?" sorusu yönetimi şok etti.

    1. 9.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo yönetimi kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN