Negredo'ya talip olan Rayo Vallecano geri adım attı. La Liga'ya yükselen Madrid ekibi ilk etapta Matador'un yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon euro olduğunu öğrenince, "Biz o paraya La Liga'ya çıktık" diyerek geri adım attı. İspanyollar 1 milyon euro ödeyebileceğini belirtince; Beşiktaş yönetimi de Negredo'ya, "1 milyon euro da biz verelim, git" dedi. Negredo'nun "Peki almam gereken 2.3 milyon euro ne olacak?" sorusu yönetimi şok etti.