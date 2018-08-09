Beşiktaş'tan "saha zemini" açıklaması
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin iyi durumda görünmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin iyi durumda görünmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Vodafone Park çimleri ile ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
- 9.8.2018 23:11
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Beşiktaş'tan "saha zemini" açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.