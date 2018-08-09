Beşiktaş'tan "saha zemini" açıklaması – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'tan "saha zemini" açıklaması

    Beşiktaş'tan "saha zemini" açıklaması

    Kulübü, 3. turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin iyi durumda görünmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Kulübü, 3. turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin iyi durumda görünmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    çimleri ile ilgili yapılan açıklama şöyle;
    "Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

    1. 9.8.2018 23:11
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