UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu Avusturya ekibi LASK Linz'i sahasında ağırlayacak olan Beşiktaş, avantajlı bir skor yakalayarak işi ilk maçta bitirmek istiyor. Bir önceki turda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla eleyen siyah-beyazlılar, Torshavn'a göre daha güçlü görünen Linz'i hiç bir şekilde küçümsemiyor ve herhangi bir kazaya uğramamak çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.



ÖNCELİĞİMİZ DİSİPLİN

TEKNİK direktör Şenol Güneş Linz maçı için uyarılarını 'disiplini hiçbir zaman bırakmadan kendi oyunlarını sahaya yansıtmak' üzerinden yapıyor. Torshavn'ın kadro olarak Beşiktaş'tan çok düşük bir seviyede olmasına rağmen her iki maçta da sahaya konulan oyun ciddiyetinden son derece memnun olan Şenol Güneş, LASK Linz maçını da aynı ciddiyetle oynayıp turu getirecek skoru yakalayacaklarına inanırken, oyuncularına "İşi İstanbul'da bitirelim" direktifini verdi.



KADRO YENİLENECEK

KADRODA çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmeyen Güneş'in takımla çalışmalara 12 gün önce başlayan Portekizli yıldızlar Pepe ve Ricardo Quaresma için vereceği karar bekleniyor. Pepe'nin oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Lens'in iki maçtaki üstün formu Quaresma'nın bir süre daha yedek beklemesi anlamına geliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, bu maçtaki hücum üçlüsü ise Torshavn maçlarında olduğu gibi yine Ryan Babel, Jeremain Lens ve Cyle Larin'den oluşacak.?



BARTOSZ FRANKOWSKİ YÖNETECEK

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi.



OLiVER GLASNER HADDiMiZi BiLECEĞiZ

BEŞİKTAŞ'IN rakibi Linz'in teknik direktörü Oliver Glasner, Beşiktaş ile eşleşmelerinin kendileri için büyük bir tecrübe olacağını söyledi. Glasner, "Sürekli methini duyduğumuz Vodafone Park'ın ortamını ve yine çok meşhur olan taraftarlarının tezahüratlarını merak ediyoruz. Beşiktaş tabi ki kadro olarak bizden üst seviyede. Bu durumu anlamak için Quaresma, Pepe ve Babel'in ismini duymanız bile yetiyor. Biz takım olarak bütün mücadelemizi yapacağız ve haddimizi bilerek oynayacağız" diye konuştu.