Sidnei Betis’te – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Betis’te

    <a href="/index/sidnei?id=3248a4be-e6a7-4710-92f3-6c143bacf348" class="" rel="tag">Sidnei</a> Betis’te

    'ın eski stoperi , küme düşen kulübü Deportivo'dan ayrılarak 'e oldu.

    'ın eski stoperi , küme düşen kulübü Deportivo'dan ayrılarak 'e oldu. 28 yaşındaki defans oyuncusu 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2011'de 'ta oynayan 12 maça çıkıp 2 kez fileleri havalandırmıştı. Brezilyalı stoper, Deportivo'da 117 maça çıkmıştı.

    1. 3.8.2018
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