Yıldızlar tribünde – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Yıldızlar tribünde

    Yıldızlar tribünde

    'ın yıldızları , ve Atiba, maçını tribünden takip etti. 3 oyuncu da atılan gollerde takım arkadaşlarını tribünden alkışladı.

    'ın yıldız futbolcuları , ve , karşılaşmasında tribündeki yerini aldı. Portekiz 'yla 'da düzenlenen 'nda yer aldıkları için hazırlık kampına geç katılan Pepe ve Quaresma, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından dinlendirilmek için bu maçın kadrosuna alınmazken, hafta içinde Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Atiba da hazır olmadığı için bu maçta forma giymedi. 3 futbolcu da siyah-beyazlıların attığı gollerde takım arkadaşlarını alkışlayarak destek verirken, özellikle Atiba, vatandaşı Cyle Larin'in attığı gollerde büyük mutluluk yaşadı. Larin geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiba'nın önerisiyle Beşiktaş tarafından transfer edilmişti.
    1. 2.8.2018 23:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldızlar tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN