Caner Erkin golü eşine hediye etti – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    golü eşine hediye etti

    <a href="/index/caner-erkin?id=924179a9-daa6-46e7-9701-13ea1e3011b4" class="" rel="tag">Caner Erkin</a> golü eşine hediye etti

    ’ın Torshavn karşısında ikinci golünü kaydeden , attığı golü hamile olan eşi ’ya armağan etti.

    'ın tecrübeli yıldızı , B36 Torshavn karşısında 44. dakikada takımının ikinci golünü atarken, golün ardından eşi 'yı unutmadı. Lens'in pasında topu filelere gönderen Caner, ağlardaki topu alarak formasının içine soktu ve golü hamile olan eşi 'ya armağan etti.
    1. 2.8.2018 22:23
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