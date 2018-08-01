Beşiktaş'ın çalışkan isimlerinden Adriano'ya İspanya'dan talip çıktı. Real betis'in, tecrübeli sol bek için Beşiktaş'a teklif bulunduğu bildirildi. Haber İspanyol medyasında da duyuldu. Betis'in takımdan ayrılan Rıza Durmisi'nin yerine sambacıyı istediği vurgulandı. Fakat önerilen rakam için net bir bilgi verilmedi.