Beşiktaşlı Adriano'ya İspanya'dan Real Betis talip!
Beşiktaş'ın çalışkan isimlerinden Adriano'ya İspanya'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ın çalışkan isimlerinden Adriano'ya İspanya'dan talip çıktı. Real betis'in, tecrübeli sol bek için Beşiktaş'a teklif bulunduğu bildirildi. Haber İspanyol medyasında da duyuldu. Betis'in takımdan ayrılan Rıza Durmisi'nin yerine sambacıyı istediği vurgulandı. Fakat önerilen rakam için net bir bilgi verilmedi.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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