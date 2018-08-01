Beşiktaşlı Adriano'ya İspanya'dan Real Betis talip! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Beşiktaşlı Adriano'ya 'dan talip!

    Beşiktaşlı Adriano'ya İspanya'dan Real Betis talip!

    'ın çalışkan isimlerinden Adriano'ya 'dan talip çıktı.

    'ın çalışkan isimlerinden Adriano'ya 'dan talip çıktı. 'in, tecrübeli sol bek için Beşiktaş'a teklif bulunduğu bildirildi. Haber İspanyol medyasında da duyuldu. Betis'in takımdan ayrılan Rıza Durmisi'nin yerine sambacıyı istediği vurgulandı. Fakat önerilen rakam için net bir bilgi verilmedi.

    1. 1.8.2018
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